Cristiano Ronaldo jogador do mês no Manchester United

Cristiano Ronaldo foi eleito pelo adeptos do Manchester United 'Jogador do Mês' de março do clube inglês. O internacional português foi decisivo no triunfo dos red devils diante do Tottenham, um jogo em que marcou três golos.É a terceira vez que CR7 vence o prémio esta época, pois também foi escolhido nos meses de setembro e outubro.Na 'corrida' pelo mês de março estavam igualmente Fred e Jadon Sancho, também autores de três golos, em dois jogos.