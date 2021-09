Ingleses revelam primeira mensagem de Cristiano Ronaldo para o balneário do Man. United

Cristiano Ronaldo já está em Manchester desde a passada quinta-feira, onde vai agora cumprir um período de cinco dias de quarentena antes de se poder juntar aos companheiros de equipa nos trabalhos às ordens de Ole Gunnar Solskjaer.





Apesar de ainda não ter começado a treinar com os restantes jogadores do Manchester United, o internacional português já deixou bem claro que quer conquistar a Premier League já esta temporada. De acordo com uma fonte do jornal inglês 'The Sun', a mensagem chegou à equipa através de... Bruno Fernandes."Os jogadores estão muito entusiasmados com a chegada de Ronaldo. Sentem-se muito confiantes. Os jogadores e a equipa técnica acreditam que têm a melhor equipa do campeonato e podem vencer a Premier League nesta época. Ronaldo também falou com Bruno Fernandes e disse-lhe para transmitir aos outros jogadores que precisam de vencer este ano", revelou."Eles precisam de trabalhar muito e começar a acreditar em si mesmos. Os jogadores não pararam de falar sobre Ronaldo desde que ele assinou e estão ansiosos para treinar e jogar ao lado dele", disse ainda a referida fonte.