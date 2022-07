Cristiano Ronaldo não se apresenta hoje no Manchester United

Cristiano Ronaldo não vai apresentar-se esta segunda-feira ao serviço no Manchester United. Segundoconfirmou junto de fonte próxima do jogador, o craque português alegou razões familiares.Ronaldo esteve de férias com a família em Maiorca e devia comparecer hoje em Old Trafford, à semelhança da maioria dos internacionais dos reds devils, depois das três semanas de férias concedidas aos jogadores que estiveram ao serviço das respetivas seleções. Mas CR7 informou o clube inglês que não vai comparecer, por motivos de ordem familiar.Recorde-se que Ronaldo, apesar de ter mais um ano de contrato, admite sair do Manchester United este verão e rumar a um clube que na próxima época dispute a Liga dos Campeões e esteja na luta pela conquista de títulos.