O futuro de Cristiano Ronaldo continua a ser uma incógnita, mas certo é que o internacional português pretende disputar a Liga dos Campeões nesta época, tendo mesmo pedido para rescindir contrato com o clube inglês de forma a poder rumar a um emblema que já esteja apurado para a prova a custo zero. Algo que tem gerado críticas. Gabriel Agbonlahor, antigo jogador do Aston Villa, aponta mesmo o dedo ao que diz ser a falta de lealdade do jogador, de 37 anos."Cristiano Ronaldo assinaria pelo Liverpool este verão, se pudesse. É um grande rival do Manchester United, mas o que importa é o Cristiano Ronaldo", começou por dizer em declarações à 'TalkSport'."Ele sai para qualquer lado para que possa jogar na Liga dos Campeões, continuar a somar recordes e ganhar títulos. Cristiano Ronaldo não tem qualquer lealdade ao Manchester United, Real Madrid ou Juventus", frisou.