Cristiano Ronaldo: «Num dia somos perfeitos, no outro somos uma merda»

Autor de um golo e uma assistência diante do Tottenham, num jogo no qual o Manchester United venceu por 3-0, Cristiano Ronaldo admitiu ver como normais as críticas que o clube tem enfrentado, lembrando que no futebol é mesmo assim: é fácil ir do 8 ao 80 num ápice.





"É normal. O clube é tão grande e a crítica está sempre lá. A mim não me incomoda. Jogo futebol há 18 anos, sei que num dia somos perfeitos, no outro somos uma merda. Sei disso, temos de lidar com isso. É sempre melhor quando as pessoas te aplaudem e estão felizes porque ganhas. Mas a vida é assim. Temos de passar por maus momentos e temos de mudar e hoje mudamos", disse o avançado português, à Sky Sports.