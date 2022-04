Cristiano Ronaldo pede desculpa a adepto e convida-o a assistir a jogo em Old Trafford

Sky Sport avança que Cristiano Ronaldo terá atirado telemóvel de jovem adepto ao chão Sky Sport avança que Cristiano Ronaldo terá atirado telemóvel de jovem adepto ao chão

Cristiano Ronaldo reagiu este sábado ao incidente co m um jovem adepto no final do Everton-Manchester United (1-0) . O craque português justificou-se nas redes sociais, com uma publicação em que explica o sucedido, pedindo desculpa."Nunca é fácil lidar com as emoções em momentos difíceis como o que estamos a enfrentar. No entanto, temos sempre de ser respeitosos, pacientes e dar o exemplo a todos os jovens que amam este desporto tão bonito. Gostaria de pedir desculpa pela minha explosão e, se possível, gostaria de convidar este adepto a assistir a um jogo em Old Trafford como sinal de fair-play e desportivismo", pode ler-se.