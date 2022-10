Cristiano Ronaldo pode voltar aos treinos em breve mas há uma condição para ser integrado

Inquéritos Erik ten Hag deve dar uma oportunidade a Cristiano Ronaldo? Sim

Depois de vários dias afastado dos trabalhos da equipa principal, na sequência da 'birra' durante o jogo com o Tottenham, Cristiano Ronaldo voltará esta terça-feira ao centro de treinos de Carrington com a perspetiva de poder ser reintegrado no plantel às ordens de Erik Ten Hag. Segundo a imprensa inglesa, o português é esperado pela manhã naquele espaço para uma reunião com o técnico holandês, na qual ambos procurarão encontrar um ponto de equilíbrio na sua relação.Segundo o 'The Sun', a reintegração de CR7 está dependente de um pedido de desculpas e também a garantia de que, daqui em diante, irá cumprir as regras impostas por Ten Hag. Caso tal suceda, então o português voltará a trabalhar com os restantes colegas e muito provavelmente será integrado no plantel que irá defrontar o Sheriff Tiraspol na quinta-feira.De resto, segundo a mesma publicação, no seio dos red devils, tanto na estrutura como na opinião de Erik Ten Hag, Cristiano Ronaldo ainda é visto como um elemento com algo a dizer no grupo, pelo que a sua integração é um cenário que agradará a todos. Resta apenas encontrar efetivamente um meio termo para fazer a relação resultar...