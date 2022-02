Cristiano Ronaldo: «Só há uma forma de voltar aos trilhos, com trabalho. Tudo o resto é apenas barulho»

Cristiano Ronaldo regressou aos golos com a camisola do Manchester United esta terça-feira na vitória dos red devils na receção ao Brighton e, após o encontro, assinalou o momento com uma mensagem nas redes sociais."De volta! Ninguém desiste e só há uma forma de voltar aos trilhos: trabalho duro, trabalho em equipa e trabalho sério. Tudo o resto é apenas barulho. Vamos diabos!", escreveu o internacional português no Instagram.