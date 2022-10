Cristiano Ronaldo reintegrado nos treinos do Manchester United

O Manchester United revela esta terça-feira que Cristiano Ronaldo já foi reintegrado nos treinos da equipa.O jogador português, que terá tido uma decisiva conversa com o treinador Erik ten Hag esta manhã, participou na sessão que teve lugar no centro de treinos dos red devils, em Carrington, e é expectável que seja convocado para o jogo de quinta-feira, com os moldavos do Sheriff, para a Liga Europa.Recorde-se que CR7 foi afastado da equipa e falhou o jogo com o Chelsea depois de se ter recusado a entrar nos instantes finais do encontro dos red devils com o Tottenham, acabando por rumar aos balneários com a partida ainda a decorrer. Uma atitude que o treinador não aceitou de bom grado...