«Cristiano Ronaldo vai continuar a ser o primeiro a chegar e o último a sair dos treinos»

Harry Redknapp saiu em defesa de Cristiano Ronaldo, garantindo que se o internacional português ficar no Manchester United vai continuar a dar tudo, tantos nos treinos como nos jogos.





"Sei, por experiência própria, os danos que podem surgir por haver um jogador insatisfeito no balneário. Mas se Ronaldo ficar - e não vejo nenhum clube a fazer de tudo para o contratar - o Man. United não precisa de ficar à espera de problemas. Vai continuar a treinar melhor do que todos os outros, e vai continuar a ser o primeiro a chegar e o último a sair dos treinos, porque foi algo que sempre fez. E sempre que jogar, vai continuar a dar sempre o seu melhor. É isso que faz dele o grande jogador que sempre foi", escreveu o treinador inglês no 'The Sun'.Redknapp referiu ainda o tipo de equipa da qual, na sua opinião, Ronaldo estava à espera de receber uma proposta. "Nos bastidores, tenho a certeza que Ten Hag está à espera que alguém faça uma proposta que sirva a ambos os lados, mas não consigo ver isso a acontecer. Provavelmente, Ronaldo estaria a pensar num Bayern Munique, numa equipa espanhola ou numa grande equipa de Liga dos Campeões. Mas é preciso não esquecer: só Salah e Son fizeram mais golos que ele na última temporada, portanto ainda vai ter um papel importante", concluiu.