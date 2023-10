Da invenção na defesa a... Bruno Fernandes: Jogadores do Man. United estranham opções de Ten Hag

A derrota caseira (0-3) frente ao eterno rival Manchester City fez renascer uma série de dúvidas no balneário do Manchester United, que viu assim interrompida a série de três vitórias. Segundo o ‘The Sun’, os jogadores dos red devils não compreenderam algumas decisões de Erik Ten Hag, nomeadamente no setor defensivo e também no que diz respeito à posição de… Bruno Fernandes.Numa clara tentativa de surpreender os citizens, o técnico holandês encostou o português à ala direita e retirou-lhe o habitual papel de número 10, isto com Antony, um jogador mais talhado para essa posição, sentado no banco de suplentes. No setor mais recuado, Ten Hag colocou Lindelöf a lateral-esquerdo e deixou Reguilón de fora. Ora, como é referido na mesma publicação, estas escolhas não caíram bem junto do grupo e alguns jogadores fizeram mesmo questão de demonstrar o que sentiam no balneário.O Manchester United ocupa o 8.º lugar na Premier League, com 15 pontos, a 11 do líder Tottenham, e também não tem propriamente motivos para sorrir na Liga dos Campeões, visto que está cimentado na 3.ª posição no Grupo A.