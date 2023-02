Dalot após conquista da Taça da Liga inglesa: «Temos responsabilidade de devolver a glória ao Man. United»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Diogo Dalot mostrou-se "muito feliz e orgulhoso" pela conquista da Taça da Liga inglesa pelo Manchester United e apontou a outros troféus já esta época, após o triunfo (2-0) dos red devils diante do Newcastle em Wembley."Estou muito feliz e orgulhoso por vencer o meu primeiro troféu por este clube. Foi um jogo difícil,numa semana muito difícil, mas em que conseguimos sair vitoriosos de dois grandes jogos contra oBarcelona e o Newcastle. Hoje vencemos o nosso primeiro título esta temporada e é importanterecordar que estamos ainda na luta em mais três competições", começou por referir o internacional português, em declarações citadas pela sua assessoria."Este é o Manchester United e queremos lutar por mais troféus esta época. Este clube vive de títulose nós temos a responsabilidade e a oportunidade de devolver a glória a este grande clube.Pessoalmente, é um grande orgulho fazer parte deste grupo que está a fazer do Manchester Unitednovamente um gigante", acrescentou o defesa, de 23 anos, que garantiu tratar-se da "melhor época da carreira"."Esta temporada tem sido incrível para mim. Está a ser a melhor época da minha carreira, semdúvida. Joguei sempre até ao Mundial, consegui disputar vários jogos como titular na maiorcompetição do mundo de seleções, depois tive uma pequena paragem por lesão mas voltei ao meunível e estou muito satisfeito pelo percurso que fiz até aqui. Contudo, ainda há muitosjogos pela frente e muito para conquistar", concluiu.