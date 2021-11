Dalot arrasado pelos adeptos após abraçar Rúben Dias minutos antes do Man. United-Man. City

Diogo Dalot tem sido alvo de críticas este sábado após o dérbi entre Manchester United e Manchester City, a contar para a Premier League. Isto porque a transmissão televisiva da Sky Sports 'apanhou' o lateral-direito português a cumprimentar o compatriota Rúben Dias no túnel de acesso ao relvado de Old Trafford, antes do arranque da partida que terminou com um triunfo dos citizens, por 2-0.

Os adeptos dos red devils não perdoam a atitude do internacional português e nas redes sociais convidam-no mesmo a sair para o clube rival.

"Dalot a abraçar os jogadores do City - tirem-no do meu clube", "Não vais andar por aí a abraçar os jogadores do City em dia de dérbi, nem em qualquer outro dia", "Porquê que o Diogo Dalot está a abraçar jogadores do City no túnel?", "Dalot, sente-te à vontade para vestires uma camisola azul", "Ver Dalot cumprimentar os colegas portugueses que jogam no City antes do início da partida simplesmente aborrece-me" e "Dalot a andar pelo túnel a apertar as mãos dos jogadores do City, a passar a mão pelos ombros dele... simplesmente não" são algumas das mensagens que circulam nas redes sociais.