Dalot e a vitória do Man. United em Sheffield: «Foi a melhor forma de homenagear Bobby Charlton»

Um grande golo de Diogo Dalot, o seu terceiro com a camisola do clube , deu a vitória ao Manchester United no terreno do Sheffield United (2-1) em jogo da 9.ª jornada da Premier League. O internacional português aproveitou para dedicar o golo a Bobby Charlton, lenda do clube e do futebol inglês que morreu no sábado aos 86 anos "Esta foi a melhor forma de homenagear Sir Bobby Charlton e dar uma alegria à sua família. A ganhar ou a perder, ele esteve sempre lá a apoiar-nos e a transmitir-nos a sua energia, como grande lenda que é. Num dia triste para o clube, a atmosfera entre os nossos fãs depois do segundo golo foi incrível", assinalou à sua assessoria o lateral-direito.Aquele momento de inspiração, num remate fantástico, fica guardado no álbum de recordações. "Na pré-época já tinha marcado um golo parecido de fora da área e, quando rematei, veio-me essa memória à cabeça. E ajudei a equipa a conseguir uma vitória importante, num jogo intenso, com o meio-campo adversário sempre muito povoado, o que nos obrigou a tentar colocar a bola no jogador que estivesse mais livre, que às vezes era eu, outras o Rashford ou o Antony", recorda Dalot, de 24 anos.Foi a primeira vez que o United venceu esta época dois jogos consecutivos no campeonato, depois de já ter batido o Brentford na jornada anterior.