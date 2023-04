Dalot e o golo no jogo 100 pelo Man. United: «É sempre especial marcar por este clube»

Diogo Dalot regressou este domingo à titularidade no Manchester United, no triunfo dos red devils sobre o Nottingham Forest por 2-0. A cumprir o jogo 100 pelo clube inglês, o lateral internacional português celebrou a marca redonda com um golo que ajudou a equipa a confirmar a conquista dos três pontos na visita ao City Ground.Em declarações no final do encontro, Dalot assumiu ser "especial" marcar com a camisola do Manchester United, mostrando-se disponível para ajudar a equipa sempre que Erik Ten Hag o chamar ao onze inicial. "Estivemos sempre calmos no balneário. Sabemos desde o início da temporada que não somos apenas 11 jogadores. Hoje foi mais um jogo. Os jogadores lesionam-se e eu estava pronto. Acho que hoje mostrámos que temos uma boa equipa e estamos muito felizes com o jogo", começou por dizer o defesa luso, aos microfones da 'Sky Sports'."Foi especial. Com o 2-0 ficámos mais confortáveis no jogo, eles estavam a criar algumas oportunidades de perigo, especialmente nos pontapés de canto. Como se sabe, na Premier League esses tipos de lances são difícies. É sempre especial marcar por este clube. Celebração com Antony? É uma coisa nossa. Ele fez um jogo fantástico também. Está a colher os frutos do esforço que tem feito durante toda a temporada. Se progredirmos enquanto equipa, penso que as individualidades depois se sobressaem e isso tem-se notado."