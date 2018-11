Dalot: «Estou aqui por causa de Mourinho»

A transferência de Diogo Dalot foi uma das principais movimentações do Manchester United no último defeso. O lateral fez o FC Porto encaixar 22 milhões de euros e agora procura afirmar-se em Old Trafford com a ajuda de José Mourinho. Aliás, o técnico português foi a grande razão para que a mudança de Dalot tenha acontecido."José foi uma grande influência. Foi muito importante. A sua história fala por si, a forma como treina e a forma como fez o futebol mudar. Também importa o facto de ele ser português. A relação que tem com os jogadores é muito boa e foi impressionante para mim. Ele insistiu que eu viesse e a forma como acreditou em mim foi muito boa. Estou aqui por causa disso. É uma grande razão para eu ter vindo", revelou o internacional sub-21, que não esqueceu a importância do FC Porto na transferência."Há uma grande ligação com o FC Porto. Ele é conhece o clube e sabe como eu penso porque os jogadores do FC Porto pensam de maneira diferente dos outros clubes. Ele sabia isso. Por isso, foi muito importante para mim. Não tenho dúvidas de que em Portugal o melhor a formar jogadores é o FC Porto. Foram 10 anos muito bons para evoluir, não só como jogador mas também como homem. Mas foi importante dar este passo. O treinador ajudou-me a fazê-lo e muito mais fácil tendo-o aqui", atirou.