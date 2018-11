Dalot quer agarrar testemunho de Ronaldo em Old Trafford

Diogo Dalot é a nova coqueluche do Manchester United e deu-se mais a conhecer aos adeptos dos red devils numa entrevista ao site do clube. O lateral-direito, que se transferiu do FC Porto a troco de 22 milhões de euros neste verão, foi questionado, naturalmente, sobre a influência de Cristiano Ronaldo e recordou um episódio de quando tinha... 10 anos.Em causa está o grande golo de Ronaldo no Dragão, então na 2.ª mão dos 'quartos' da Champions, em que o United bateu o FC Porto por 1-0. "Estava lá na bancada mesmo atrás da baliza. Claro que não gostei porque estava e ainda estou a apoiar o FC Porto. Jogámos bem, mas defrontar uma equipa daquelas é sempre difícil, especialmente quando lá está o Ronaldo. Foi um golo impressionante. Nunca tinha visto um assim antes. Foi a primeira vez que vi o United ao vivo. Não fiquei nada feliz, mas quando se gosta de futebol é preciso reconhecer isso", lembrou o internacional sub-21.Sem grande surpresa, Dalot não esconde a admiração por Cristiano Ronaldo, pelo que não foge à comparação sobre o salto que CR7 deu quando deixou o Sporting para rumar a Old Trafford."A forma como evoluiu aqui foi inacreditável. Quero dar esse salto também, melhorar e jogar muitos, muitos anos aqui. Ele é uma inspiração para toda a gente. Tendo um jogador assim on Mundo, temos é de aproveitar enquanto ele estiver connosco a jogar e a dar-nos a oportunidade de aproveitar o seu futebol. Foram uns anos cheios de orgulho enquanto representou o Manchester United e espero que, um dia, os adeptos do United digam que foi bom para eles ter o Dalot cá", rematou.