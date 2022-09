Dalot sobre Cristiano Ronaldo: «Foi visível a diferença que pode fazer mesmo vindo do banco»

Diogo Dalot falou este domingo aos microfones da ELEVEN no final do triunfo (3-1) do Manchester United sobre o Arsenal, que sofreu assim a primeira derrota na Premier League esta temporada. O lateral-direito português sublinhou a importância da conquista dos três pontos, a entrada positiva de Cristiano Ronaldo desde o banco de suplentes, analisou a estreia (com golo) do brasileiro Antony e assumiu ter o desejou de ser convocado para o Mundial do Qatar.





"Foi uma vitória importante para nós, fomos uma equipa difícil de ganhar e de bater. Temos de continuar assim, a ser uma equipa de ganhar, de sofrer golos e difícil de tirar pontos. É preciso manter a cabeça fria mesmo nos momentos em que estamos por baixo no jogo", começou por dizer o defesa internacional luso, continuando: "Têm sido momentos positivos, olho para isto como uma grande oportunidade para mostrar o meu valor e evoluir ainda mais porque há muito espaço para evoluir ainda. Tenho uma oportunidade e vou agarrá-la com unhas e dentes, com a ajuda dos meus colegas que têm sido fundamentais para isso. Estamos a construir uma equipa sólida e muito unida, que lutam uns pelos outros. Queremos continuar a construir isso.""Estamos muito contentes com o Cristiano, ainda hoje foi visível a diferença que ele pode fazer mesmo vindo do banco. O que faz a diferença é aquela cabeça, que nunca pára e está sempre pronta para ajudar. E foi hoje visível, foi muito importante para nós e ainda vai ajudar-nos muito."

"Craque. Acho que foi visível a maneira como ele chegou, como se adaptou em poucos dias. Vai ser mais um para ajudar. Não tenho dúvidas de que com ele vamos conseguir [atingir os nossos objetivos]."



Desejo de ir ao Mundial

"Um objetivo, sei que ainda falta algum tempo. Passo a passo. Agora estou focado no Manchester United", terminou.