«Darwin? O Man. United podia ter escrito um livro sobre como não fazer transferências»

Robbie Fowler, antigo avançado do Liverpool, deu a sua opinião relativamente à política de transferências do Manchester United, considerando - ironicamente - "fascinante" que os red devils se tenham tentado intrometer nas negociações entre Darwin Núñez e o Liverpool , deixando pelo meio críticas à contratação de Cristiano Ronaldo."Com esta transferêcia recorde de Darwin para o Liverpool praticamente fechada, o que me fascina é a presença do Manchester United no meio das negociações. Não quero ser cruel, mas o Man. United podia ter escrito um livro sobre como não fazer transferências nas últimas épocas. Contratar jogadores só por não quererem que vá para um rival?", começou por questionar o inglês num artigo de opinião no 'The Mirror'.E prosseguiu: "Cristiano Ronaldo fez o seu trabalho razoavelmente, mas contratá-lo só para não ir para o Man. City? Tinha desastre escrito por todo o lado. E o mesmo aconteceu com Alexis Sánchez. O mesmo não, 10 vezes pior! Esse negócio mostra tudo o que está mal em Old Trafford. Quanto é que ele [Alexis] custou? Cerca de 500 mil por semana em salários, e vi algures que quase 20 milhões por golo!".Fowler abordou ainda a folha de salários dos red devils, algo que considera que tem sido mal gerido pela direção. "Isto tudo não só quebrou a estrutura de pagamentos do United como a destruiu. É assim que um guarda-redes acaba a ganhar 400 mil por semana, e um médio como Pogba, que nem sequer conseguiu chegar à equipa muitas vezes, ganhava muito mais", rematou.