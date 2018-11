De Gea abdica de camisola especial para ajudar jovem guarda-redes

Jordan Dawes é uma guarda-redes de 18 anos do Charlton Athletic e David De Gea um dos melhores guardiões do mundo. A uni-los agora está uma boa história só possível graças às amigas da jovem que decidiram fazer uma grande corrente de mobilização no Twitter para fazer chegar uma mensagem ao jogador do Manchester United.Sábado, David De Gea cumpriu o 250.º jogo com a camisola do Manchester United frente ao Crystal Palace (0-0). Essa camisola acabou nas mãos de Jordan Dawes, que tem no espanhol a sua principal inspiração e que recupera no hospital de um grave acidente.Sentindo que Jordan Dawes estava animicamente em baixo, as amigas de Jordan Daves pensaram numa forma de a ajudar a recuperar e daí apelaram a que fosse feito o maior número possível deretweets até que chegassem a De Gea. Ciara Watling, jogador Crystal Palace, participou nesse movimento e foi a ela que De Gea respondeu: "Olá Ciara, gostava de enviar a Jordan as minhas recordações do jogo 250, espero que servia para a animar um pouco". E chegaram mesmo.