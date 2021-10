De cortar à faca: Pogba nem falou com Solskjaer depois do jogo do Man. United com o Liverpool

Não estão fáceis as coisas por estes dias no balneário do Manchester United. A pesada derrota diante do Liverpool no fim de semana (5-0) veio agudizar uma crise que tem estado latente, com os red devils a não conseguirem protagonizar exibições consistentes, tanto na Premier League como na Liga dos Campeões.





Em Inglaterra diz-se que a situação do treinador Ole Gunnar Solskjaer está muito complicada. O 'Daily Mail' escreve que o norueguês fica "por agora" e o 'The Sun' avança que o técnico já não conta com o apoio das principais estrelas da equipa, que consideram os treinos "desinspiradores" e apresentam, muitas delas, o moral em baixo.Paul Pogba é um dos descontentes, segundo o 'The Sun'. O francês não alinhou de início no jogo com o Liverpool. Entrou ao intervalo, mas perdeu uma bola no meio campo, que deu o quinto golo dos reds cinco minutos depois, acabando posteriormente por ser expulso.Depois do jogo, conta o 'The Sun', Pogba pediu desculpas aos companheiros no balneário, mas nem olhou para Solskjaer. Já no jogo anterior, com a Atalanta, o francês tinha ficado no banco, isto depois de ter dito, na sequência da derrota com o Leicester que "a equipa precisa de ser mais madura, jogar com mais experiência e arrogância".