De costas voltadas com treinador do Man. United, Sancho pode regressar ao Dortmund em janeiro

A continuidade de Jadon Sancho no Manchester United parece ser cada vez mais complicada, depois do desentendimento com o técnico Erik ten Hag . O extremo quer mesmo deixar o clube inglês e regressar ao Borussia Dortmund, de acordo com o 'The Sun'.Depois de ter visto o Manchester United negar um possível empréstimo de Sancho em janeiro último, o emblema alemão está disposto a voltar a tentar no mercado de transferências, segundo a mesma fonte, com os red devils a suportarem parte do salário do jogador.Recorde-se que Jadon Sancho foi contratado pelo Manchester United ao Borussia Dortmund no verão de 2021, tendo contrato com o clube inglês até junho de 2026.