De Gea aceita renovar mas Manchester United volta atrás e propõe salário ainda mais baixo

O portal 'The Athletic' revela esta terça-feira que o guarda-redes David De Gea assinou um contrato de renovação com o Manchester Unided, que acabou por não ser rubricado pelos red devils.O jogador já tinha acedido ficar mais uma época, mediante um substancial corte salarial (o espanhol aufere qualquer coisa como 436 mil euros por semana), mas o clube quer reduzir ainda mais o vencimento do guardião e pretende propor-lhe um salário ainda mais baixo.De Gea, de 32 anos, termina contrato com o Manchester United no final deste mês, mas pretende continuar a jogar a alto nível.As negociações com os red devils mantêm-se, isto embora Erik ten Hag pretenda contratar outro guarda-redes.