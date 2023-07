De Gea diz adeus ao Man. United ao fim de 12 épocas: «Ficarão sempre no meu coração»

O espanhol David De Gea anunciou este sábado, nas redes sociais, o ponto final da sua ligação ao Manchester United, 12 temporadas depois da sua chegada. O guardião, de 32 anos, já estava efetivamente livre de qualquer vínculo aos red devils - o que tinha finalizou em 30 de junho -, mas apenas agora deu conta da saída, isto depois de um processo negocial com vários avanços e recuos."Só queria enviar esta mensagem de despedida a todos os adeptos do Manchester United. Gostaria de expressar a minha gratidão e apreço pelos últimos 12 anos. Conquistamos muito desde que o Sir Alex Ferguson me trouxe para este clube. Senti um orgulho incrível sempre que vesti esta camisola, para liderar a equipa, para representar esta instituição, o maior clube do mundo, foi uma honra concedida apenas a alguns jogadores de futebol. Foi um período inesquecível e de sucesso desde que cheguei aqui. Desde que saí de Madrid, ainda jovem, não pensei que conseguíssemos o que conseguimos juntos. Agora, é o momento certo para um novo desafio, para me esforçar novamente. Manchester estará sempre no meu coração, Manchester mudou-me e nunca vai me deixar", escreveu o espanhol.De Gea despede-se com uma Liga Inglesa, duas Ligas Europa, uma Supertaça Europeia, uma Taça de Inglaterra, três Supertaças e duas Taças da Liga. Ao todo, em 12 épocas, disputou 545 jogos.