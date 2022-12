De Gea lembra o dia em que Alex Ferguson lhe levou donuts para o treino

David de Gea recordou esta semana, em conversa com o podcast oficial do Manchester United, um episódio insólito que viveu nos seus primeiros tempos nos red devils, ainda em 2011 (tinha acabado de chegar ao clube). A história gira em torno do dia em que, por uma distração, saiu de um supermercado sem pagar os donuts que tinha comido e envolve, de forma até agora desconhecida, um momento de boa disposição protagonizado por Sir Alex Ferguson, na altura ainda técnico do clube."Fui com um amigo comprar algo ao supermercado e vimos uns donuts. Pegámos neles e comemos logo ali. Quando íamos para pagar, percebi que me tinha esquecido da carteira no carro. Disse ao amigo 'vamos ao carro buscar a carteira e voltamos para pagar'. Tentei sair do supermercado, mas estava lá um segurança. O meu inglês era péssimo, tentei explicar-lhe para deixar-me sair e ir ao carro, mas ele não entendia nada e eu também não o entendia, para ser sincero...", começou por recordar.Mas a parte mais insólita veio depois. "No dia seguinte, estava em todo o Mundo. Comecei a pensar 'que estou aqui a fazer? Meteram esta história dos donuts na imprensa de todo o Mundo. Não posso começar a minha carreira aqui assim'. Mas acabou por ser tudo tranquilo. No dia seguinte, lembro-me que estava um pouco assustado e a pensar 'o treinador vai dizer alguma coisa de mim'. Quando lá cheguei ao centro de treinos, estava ele com uma caixa de donuts para dar-me... Foi uma situação curiosa", lembrou.