De Gea puxa da ironia sobre Bruno Fernandes: «Não és o capitão certo»

Depois de uma semana na qual foi criticado por muitas figuras importantes do futebol inglês, alguns deles a dizerem mesmo que não devia ser capitão do Manchester United, Bruno Fernandes respondeu em campo ao dar a vitória aos red devils diante do Fulham . O médio foi elogiado depois da partida por Erik ten Hag e também recebeu uma mensagem, em jeito sarcástico, de um antigo colega, o espanhol David de Gea.No Instagram, na publicação na qual assinala o golo e vitória deste sábado, o guardião escreveu em tom irónico "não és o capitão certo", numa mensagem com claro destinatário, o antigo médio Roy Keane, que na semana passada disse que o médio não podia ser o dono da braçadeira dos red devils