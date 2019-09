José Mourinho irónico sobre Man. United: «Éramos maus a época passada e não vejo melhorias»

José Mourinho não poupou nas críticas ao Manchester United, na sequência da derrota este domingo frente ao West Ham (2-0). Comentador de um canal televisivo, o treinador português foi questionado pelo Sky Sports sobre aspetos positivos da exibição dos red devils e mostrou-se irónico.





"Não, não consigo encontrar um", começou por referir o setubalense, continuando: "Fomos maus a temporada passada mas não vejo qualquer melhoria para esta época, mesmo com três novos jogadores... gosto dos três, penso que trazem qualidade à equipa. Mas a equipa, como equipa, não gosto mesmo nada. Não estou surpreendido pelo resultado e penso que Ole Gunnar Solskjaer possa tirar algo de positivo deste jogo", frisou.O Manchester United está no 7º posto, com 8 pontos em 6 jogos.