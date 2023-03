«Desastroso»: De Gea lamenta goleada histórica do Liverpool ao Manchester United

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

David de Gea, guarda-redes do Manchester United, lamentou esta segunda-feira, através de uma publicação nas redes sociais, a goleada histórica sofrida ontem pelos red devils diante do Liverpool (0-7) , assumindo que o que aconteceu em Anfield foi "desastroso"."Sei que mensagens destas não caem bem em dias assim. O que aconteceu ontem foi um momento desastroso para todos nós e resultados assim não deviam acontecer, especialmente tendo em conta o nosso percurso. Temos um dever neste clube, a responsabilidade de representar o símbolo. Mas também temos muitas oportunidades para olhar em frente, e há muitos jogos por disputar e nos quais precisamos de nos focar", escreveu o guardião espanhol.Este resultado, recorde-se, foi o mais desnivelado em 210 edições do duelo entre Liverpool e Manchester United.