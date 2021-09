Di María: «Eu queria lá saber da camisola '7' do Manchester United»

Cristiano Ronaldo é, por estes dias, notícia em Inglaterra desde o dia em que o Manchester United anunciou o regresso do internacional português a Old Trafford e um dos assuntos que mais se têm falado é sobre o número que o craque irá usar no seu dorsal, uma vez que o '7' pertence atualmente a Edinson Cavani.

Em declarações numa longa entrevista à 'TyC Sports', Di María, um dos jogadores que em Terras de Sua Majestade vestiu o número '7' dos red devils, assume que ter aquela camisola não tinha significado especial para si.

"Eu queria lá saber da camisola '7' do Manchester United. Desde o meu primeiro dia que falaram nisso... para mim era só uma camisola", começou por referir o internacional argentino, antes de revelar aquele que considera ter sido o seu principal obstáculo ao sucesso na passagem por Old Trafford.

"O meu problema no Manchester United foi o treinador. Van Gaal foi o pior que eu tive na minha carreira. Eu podia marcar, assistir, e ainda assim no dia seguinte ele mostrava-me os meus passes falhados. Colocou-me de parte desde o primeiro dia porque não gostava que os jogadores fossem mais [importantes] do que ele", atirou o ex-Benfica.