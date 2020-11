Dimitrar Berbatov elogia Bruno Fernandes mas identifica "fraqueza": «Pode melhorar»

O antigo avançado búlgaro Dimitar Berbatov está impressionado com os desempenhos de Bruno Fernandes no Manchester United. O antigo jogador dos red devils acompanhou atentamente a atuação do português no jogo de terça-feira da Liga dos Campeões, frente aos turcos do Basaksehir, onde o médio marcou dois golos.





"O Bruno Fernandes impressionou-me bastante e acho que a única fraqueza que vejo nele é o aspeto defensivo. Pode melhorar. Mas ele é um médio ofensivo, que cria oportunidades, marca golos e é lá em cima que ele tem mais potência", considerou Berbatov."O primeiro golo,, foi fantástico. Tecnicamente, deixem-me dizer-vos, aquilo é muito difícil de se fazer. Eu nunca fui um grande especialista a marcar golos de fora da área, mas o remate do Bruno Fernandes foi 'Scholesco', é possível imaginar Paul Scholes a marcar um golo daqueles. Quando a bola chega, pum! Para o canto superior. Foi uma execução perfeita", acrescentou.