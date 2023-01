Dinheiro, projeto e ambição: Bruno Fernandes revela conversa que teve antes de renovar com o Man. United

Bruno Fernandes concedeu esta sexta-feira uma longa entrevista aos canais de comunicação do Manchester United onde, entre os vários temas abordados, acabou por falar sobre o processo de renovação de contrato em abril último. "Tive uma conversa com o clube quando todos já sabiam que Ralf [Rangnick] não seria o nosso treinador no futuro. E quando o clube decidiu [quem seria o sucessor], falei com eles e disse-lhes que queria ser uma solução, que queria ajudar, mas que também queria saber em que rumo o clube queria ir. Se existia um plano, um futuro. Isto foi antes de eu assinar o meu novo contrato [até 2026]. Disse-lhes que obviamente que o dinheiro é importante, ninguém pode esconder isso, é importante ganharmos sempre mais e mais, seja no futebol ou noutra profissão. Faças o que faças, queres sempre o melhor para ti", começou por revelar o médio internacional português.





Depois de chegar a um entendimento com os responsáveis do clube, Bruno Fernandes confessa que todos os dias tenta certificar-se que o Manchester United segue a mesma linha de pensamento em busca do sucesso coletivo. "Na altura disse que estava bem de dinheiro, mas que não queria um contrato sem saber se teríamos em perspetiva um bom futuro para o clube. Quero saber em que direção vamos. Não precisava de saber quem era o treinador, mas sim que ideias tinha o clube para o futuro. Se tinham um plano, até onde poderíamos ir, o que queríamos, se íamos lutar por títulos ou para tentar construir algo na Liga dos Campeões. Porque, para mim, isso não é suficiente. E o clube disse-me que tinha um plano, que concordavam comigo, que o nível do clube tinha de ser muito melhor que havia sido no passado, que podíamos alcançar e fazer muito mais. Foi por isso que eu nunca tive a minha cabeça fora daqui, apenas certifico-me que o clube continua a seguir essa linha de pensamento e essa direção desde que assinei", terminou.