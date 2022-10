Diogo Dalot agradecido a Mourinho: «Nunca vou esquecer o que fez por mim»

Diogo Dalot mostrou-se muito agradecido a José Mourinho, o treinador que liderava o Manchester United aquando da transferência do jogador do FC Porto para Old Trafford, em 2018. É que Dalot sofreu uma lesão por alturas da concretização do negócio e mesmo assim o agora treinador da Roma acreditou nele."Eu não sabia se a transferência ia acontecer. Falei com o Mourinho e ele foi fantástico", admitiu o internacional português, numa entrevista ao jornal inglês 'The Times'."Nunca vou esquecer o que ele fez por mim porque não há muitos treinadores que queiram assinar com um jogador que sofre uma grande lesão, mas ele acreditou em mim. Provavelmente vai estar sempre no meu coração pelas pequenas e pelas grandes coisas coisas que fez por mim", acrescentou o jogador, de 23 anos.