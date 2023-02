Diogo Dalot aparece no treino do Manchester United ao volante de uma 'bomba'

Diogo Dalot causou sensação ao chegar ontem ao treino do Manchester United num vistoso Ferrari.Numa fase em que negoceia a renovação do contrato com os red devils, o defesa internacional português, de 23 anos, apareceu na sessão ao volante de um desportivo da marca italiana, que segundo o 'The Sun' está avaliado em 281 mil euros.Dalot já recuperou de uma lesão sofrida no mês passado e no último fim de semana esteve no banco dos red devils, no encontro com o Crystal Palace