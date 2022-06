Diogo Dalot deve continuar no Manchester United segundo o agente do jogador

Diogo Dalot deve continuar no Manchester United na próxima época, de acordo com o que revelou o agente do jogador, Carlos Gonçalves, em exclusivo ao portal '101 great goals'."[Dalot] está muito feliz no Manchester United. A temporada correu bem para ele a nível pessoal, mas obviamente não correu bem para o Manchester United, dadas as expectativas do clube. Mas esperamos que Diogo fique para a próxima época com certeza", revelou.Recorde-se que Diogo Dalot realizou 30 jogos pelos red devils na presente temporada, ele que chegou a Old Trafford em 2018/19, proveniente do FC Porto, tendo ainda somado um empréstimo ao Milan na época passada.