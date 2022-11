Direção do Manchester United reúne-se de emergência com Ten Hag para analisar 'caso Ronaldo'

O 'The Telegraph' avança que a direção do Manchester United agendou já para esta segunda-feira uma reunião de emergência com Ten Hag para discutir as implicações da entrevista bombástica de Cristiano Ronaldo a Piers Morgan . Segundo a publicação, nesse encontro - onde estarão o dono Joel Glazer, o diretor-executivo Richard Arnold e o diretor desportivo John Murtough, além do treinador - serão discutidas as medidas que o clube deverá tomar contra o jogador que, recorde-se, foi recentemente suspenso por se recusar a jogar contra o Tottenham.Nos trechos da entrevista ontem divulgados, Cristiano Ronaldo disse sentir-se "traído" pelo Manchester United, que tentou fazer dele a "ovelha negra" do plantel, e apontou o dedo a Erik ten Hag.O jornal 'Metro' inglês avançou durante a manhã que os red devils podem estar a preparar uma multa num valor superior a 1 milhão de euros para Cristiano Ronaldo, na sequência da entrevista concedida à TalkTV,