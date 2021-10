Diretor do Man. United dá voto de confiança a Solskjaer: «Temos uma estratégia de longo prazo»

O nome de Ole Gunnar Solskjaer é tudo menos consensual entre os adeptos do Manchester United. A cumprir a quarta época nos red devils, o treinador norueguês ainda não conquistou títulos e foi já várias vezes apontado à saída, mas parece ter total confiança dos proprietários do clube.





Numa conversa com os adeptos, John Murtough, diretor para o futebol do Manchester United, deu um voto de confiança a Solskjaer e garantiu que o técnico está fortemente envolvido nos projetos para o futuro do clube. "Temos uma estratégia de longo prazo e confiança na direção em que estamos. Acreditamos que temos uma equipa com talento e personalidade para ganhar. Mas temos de manter o controlo, não nos deixarmos levar nem desviarmos do nosso plano. Ole e a equipa estão muito focados nisso", começou por referir o dirigente, desvalorizando as críticas de muitos adeptos nas redes sociais e pedirem a demissão de Solskjaer."Não vamos distrair-nos com o que é dito nas redes sociais, pois às vezes pode criar fervor e histeria. Faz parte daquilo qe é o futebol moderno, mas a Premier League é uma das ligas mais competitivas do mundo. Os jogadores que vêm de fora e que jogam noutras ligas dizem-nos como é diferente, mas estamos 100% preparados para esse desafio", acrescentou John Murtough.O diretor para o futebol do Man. United explicou ainda que Solskjaer está fortemente envolvido nas contratações e sublinhou a importância de ter uma mescla de juventude e experiência no plantel. "O treinador tem sempre um papel fundamental em tudo o que fazemos no recrutamento de jogadores. Ouvimos o nosso departamento de scouting e apoiamo-lo nas suas ideias ou opiniões. O desenvolvimento do plantel nunca acaba e está em constante evolução. Nesta altura estamos a falar com o Ole sobre planos futuros, como a direção que a equipa vai levar a forma como ser irá desenvolver. Queremos equilibrá-la com o perfil certo em termos de posições e em termos de idade. O plantel atual tem um bom equilíbrio: jogadores jovens e empolgantes que chegam, outros que estão no meio do caminho ou no auge da suas carreiras. Podemos aprender muito com os jogadores mais experientes e já estão a ter impacto nos mais jovens. Queremos uma equipa que possa ser competitiva hoje e também no futuro", analisou Murtough.