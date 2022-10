Dizem que Ten Hag "não dura até janeiro" no Man. United e irmã de Ronaldo reage: «Já vai tarde»

A situação de Cristiano Ronaldo no Manchester United não está fácil, mas o craque português não deixa de ter o apoio da família. Elma Aveiro, uma das irmãs de CR7, não escondeu nas redes sociais o que sente pelo treinador dos red devils, Erik ten Hag.Elma partilhou nas stories uma publicação de alguém que dizia "a continuar assim, Ten Hah não dura até janeiro", ao que a irmã do jogador acrescentou "já vai tarde".Cristiano Ronaldo não tem estado entre as primeiras escolhas do holandês e no último jogo, com o Newcastle, apesar de ter integrado o onze, foi substituído durante a segunda parte, acabando por sair do campo com cara de poucos amigos.