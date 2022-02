Do melhor amigo no Man. United ao maior de sempre: Bruno Fernandes não deixou nada por dizer

Bruno Fernandes respondeu a algumas perguntas rápidas feitas numa entrevista exclusiva aos meios do Manchester United recentemente. Entre o golo favorito, à reviravolta ou ao melhor amigo nos red devils, o internacional português não deixou nada por dizer, sem esquecer obviamente Cristiano Ronaldo."Gosto do golo contra o Everton, o cabeceamento no jogo em casa dele. Mas gosto provavelmente do melhor, contra o Istanbul Basaksehir em casa na Liga dos Campeões. Escolho esse"."O meu jogo favorito é o do Leeds porque fiz um hat-trick. Vencemos, foi um grande jogo, uma grande atmosfera [no estádio] e um fantástico início de temporada"."Southampton, fora [o 3-2 em novembro de 2020].""Vou escolher a minha desta vez. Da última vez, escolhi a de Anthony [Martial], mas desta vez, vai ser a minha.""Eu não sei... o meu favorito é o Rei Leão, o original.""Isso é difícil. Francesinha. É algo que fazemos em Portugal, no Porto.""A minha casa.""É difícil porque tenho um bom relacionamento com todos, honestamente, mas acho que provavelmente escolheria Juan [Mata] porque aprendi muito com ele nestes dois anos. É realmente especial e faz-me melhor a cada dia, dentro e fora de campo. Fez-me crescer para ser um jogador melhor e uma pessoa melhor também.""Cristiano [Ronaldo]".