Dois dos principais olheiros do Manchester United abandonam Old Trafford

Jim Lawlor e Marcel Bout, dois dos principais olheiros do Manchester United, deixaram os red devils, tal como revelou esta quarta-feira fonte do clube em comunicado ao 'The Athletic'.Lawlor representava o Man. United desde 2005, tendo sido promovido a olheiro chefe em 2014 e, segundo o mesmo comunicado, "decidiu deixar as funções após 16 anos no clube. Durante esse período, desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento de diversas equipas vencedoras do Manchester United, tendo sido um 'guia' durante a era de Alex Ferguson".Marcel Bout chegou aos red devils na época de Louis van Gaal (2014), e cessa funções passado oito anos. "Uma figura respeitada dentro e fora do clube, foi uma parte importante no fortalecimento do departamento de 'scouting' nos tempos recentes".De acordo com o 'The Athletic', estas mudanças já fazem parte de uma 'revolução' preparada por Erik ten Hag, treinador holandês do Ajax que estará muito perto de assinar pelos red devils.Recorde-se que a política de contratações da formação inglesa tem sido muito criticada nos últimos tempos, com Harry Maguire, central inglês que chegou do Leicester por cerca de 87 M€, a ser um dos mais visados.