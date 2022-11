Dono da INEOS prepara-se para avançar com proposta para comprar Manchester United

O bilionário Sir Jim Ratcliffe, um dos homens mais ricos da Grã-Bretanha - segundo a 'Forbes' tem uma fortuna avaliada em quase 14 mil milhões de euros -, estará a preparar-se para apresentar uma proposta concreta para a aquisição do Manchester United, o clube do qual é um confesso admirador, segundo adianta o 'Telegraph'.CEO da INEOS, uma poderosa empresa do sector petroquímico, mas também dono do Lille e do Lausanne-Sport, Ratcliffe já tinha expressado o seu interesse nos red devils no verão, mas na altura acabou por desistir, por entender que o negócio não iria ser concretizado nessa altura. "Encontrei-me com o Joel e o Avram [Glazer], mas não queriam vendê-lo. Se tivessem colocado à venda nessa altura, provavelmente teria tentado. Mas não podemos ficar aqui parados à espera que Manchester United", disse em outubro.Agora, com a confirmação oficial de que os Glazers tencionam vender o clube, o bilionário prepara-se para novo decidido ataque, ainda que esteja ciente de que o valor pedido para a venda seja bastante elevado e inflacionado: sempre acima dos 5,8 mil milhões de euros. Segundo o 'Telegraph', David Beckham estará interessado em juntar-se a este consóricio para adquirir o clube, tal como já tinha expressado no verão.Além de estar ligado ao futebol pelos dois clubes acima referidos, a INEOS investiu também fortemente no ciclismo, ao adquirir a Team Sky - agora intitulada de Ineos Grenadiers -, sendo ainda um dos patrocinadores principais da equipa Mercedes na Fórmula 1.