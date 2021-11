Dwight Yorke e o momento do Man. United: «Às vezes, parte-me o coração só de vê-los jogar»

Campeão da Liga inglesa em três épocas consecutivas (1999, 2000 e 2001), vencedor da Liga dos Campeões em 1998/99, entre outros troféus conquistados com a camisola do Manchester United, Dwight Yorke é alguém com crédito para opinar sobre o momento menos positivo - em termos de resultados e exibicionais - que os red devils atravessam.





Em declarações ao 'talkSPORT', o ex-internacional pela Trindade e Tobago assumiu que Ole Gunnar Solskjaer tem nas suas mãos "um plantel com capacidade para ganhar a Premier League". Para sustentar a sua opinião, o antigo avançado do Manchester United deu o exemplo do Leicester, equipa que conquistou o seu primeiro título da Liga inglesa na temporada de 2015/16."Eu penso que o Manchester United tem um plantel com capacidade para ganhar a Premier League. Se eles estão a jogar como verdadeiros campeões? Não. Eu acho que temos de olhar o que aconteceu há três ou quatro temporadas, quando o Leicester foi campeão. Olhas para os jogadores que eles tinham e vês que nós [Manchester United] temos uma equipa muito mais capaz de ganhar a Premier League", começou por dizer Dwight Yorke.Na opinião do antigo ponta-de-lança dos 'diabos vermelhos' de Manchester, o facto de jogadores como Sancho e Marcus Rashford não terem um lugar assegurado na equipa inicial diz muito sobre a qualidade do grupo de trabalho.

"Temos jogadores como Sancho e Marcus Rashford que não conseguem ter um lugar assegurado na equipa inicial, e mesmo assim falam que não temos uma equipa suficientemente forte? Eu não compro isso. Temos um plantel fantástico, fortalecemos a nossa defesa, temos um guarda-redes fantástico, temos laterais ofensivos. As pessoas falam do nosso meio-campo, mas não dá para ter uma equipa perfeita", atirou.



A goleada sofrida pelo Manchester United na receção ao Liverpool foi um dos resultados que Dwight custou em aceitar, ainda para mais quando os reds têm jogadores de qualidade inferior, dando o exemplo do meio-campo do Liverpool nessa partida, composto por Henderson, Naby Keita e... pelo 'esquecido' Milner.

"Eu olho para a equipa do Liverpool e, sem querer desrespeitar, mas eles jogam com Jordan Henderson no meio-campo, Naby Keita e... eu nem consigo lembrar-me quem é o outro jogador que jogou lado a lado com eles quando perdemos [contra o Liverpool]. Ah, é verdade... foi o Milner. Obviamente que não quero desrespeitar o Milner ou outros jogadores, são atletas com qualidade, mas...", acrescentou.



Dwight Yorke não tem dúvidas de que um plantel com jogadores como Cristiano Ronaldo, Edinson Cavani, Paul Pogba ou Varane tem qualidade mais que suficiente para conquistar o campeonato inglês.

"Nunca consegues ter um '11' perfeito, mas temos jogadores para ganhar a Premier League. Temos jogadores como Cristiano Ronaldo, Edinson Cavani, campeões do Mundo como Paul Pogba e Raphaël Varane, é absolutamente ridículo estarmos onde estamos [na classificação]. Às vezes, parte-me o coração só de vê-los jogar, é difícil de aceitar. A situação não é a melhor; tenho de ser honesto e dizer isso. Ole [Solskjaer] e os jogadores sabem isso, os adeptos sabem isso, todos os que estão no meio futebolístico sabem-no", garantiu, terminando com um voto de confiança a Ole Gunnar Solskjaer... pelo menos até uma decisão contrária da direção do clube.

"O que temos de fazer a partir de agora? Continuar a acreditar no treinador e que ele conseguirá levar-nos para a frente? A direção tem algumas decisões difíceis a tomar, mas até lá, como antigos jogadores e embaixadores [do clube] temos de demonstrar apoio ao Ole até ao fim", concluiu.