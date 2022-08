«É fácil apontar o dedo a Ronaldo ou Maguire mas o Bruno Fernandes safa-se sempre, até com homicídio»

Gabriel Agbonlahor, antigo jogador inglês, criticou a atitude Bruno Fernandes em campo no jogo com o Brentford, que os red devils perderam, por 4-0. Segundo explicou na Rádio talkSPORT, o português "é o pior companheiro de equipa possível".





"É fácil apontar o dedo a Maguire, a Ronaldo, a Rashford, a Sancho... Para mim, Fernandes... Desde que chegou à Premier League, sim teve grandes registos de golos e assistências, mas parece o pior companheiro de equipa", começou por dizer Agbonlahor.E especificou: "Sempre que um jogador ou ele próprio perde a bola, levanta os braços na direção dos companheiros de equipa e do banco. Joguei com jogadores assim, estaríamos furiosos com ele, com aquela pressão", prosseguiu o ex-jogador. "Se fosse o Pogba? Estaria a ser crucificado na imprensa. Mas ele safa-se, safa-se até se fosse com homicídio. Viram-no a fazer alguma coisa? É fácil falar de Maguire, Ronaldo, Rashford, Sancho... Não me lembro da última vez que Fernandes fez um jogo decente."E concluiu: "Até quando te passa a bola culpa-te. É este o tipo de jogador, o Bruno Fernandes. É o pior companheiro de equipa possível."