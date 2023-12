«É futebol kamikaze»: Rio Ferdinand e o adeus do Manchester United às provas europeias

O Manchester United despediu-se da Liga dos Campeões sem glória, depois de perder com o Bayern Muniquee ficar em último lugar no grupo, mas Rio Ferdinand garante que o destino dos red devils nas competições europeias não ficou definido neste jogo, mas sim nos anteriores. A equipa treinada por Erik ten Hag nem conseguiu qualificar-se para a Liga Europa."Quando saíram os grupos pensou-se que o Manchester United poderia avançar, mas marcar três golos em cada um dos jogos fora e terminar com os pontos que terminaram é de facto criminoso", explicou o antigo defesa do Manchester United, em declarações à TNT Sports."É futebol kamikaze, é futebol-basquetebol, nós atacamos, eles atacam. E eles [adversários] foram recompensados porque se não consegues fechar os jogos, então não mereces seguir para a fase a eliminar", acrescentou Rio Ferdinand.