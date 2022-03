Elanga inspirado por Ronaldo no Man. United: «Vou para o treino bem cedo e ele já lá está»

Anthony Elanga está deslumbrado com o facto de partilhar o balneário com Cristiano Ronaldo no Manchester United. O jovem internacional sueco, de 19 anos, não esconde que olha para o português como exemplo."É realmente bom [ter Ronaldo como mentor] porque vou para o treino bem cedo e ele já lá está. Se tivermos tido um jogo na véspera, falamos sobre isso no treino. É realmente uma boa pessoa para se ter por perto, não apenas pelo que faz em campo, mas pelo que oferece fora dele também", explicou Elanga, em declarações ao site do Manchester United."Se nós [os jogadores mais jovens] precisarmos de ajuda podemos falar com ele, é realmente uma boa pessoa", acrescentou.O jovem avançado estreou-se na última quinta-feira pela seleção principal da Suécia, diante da República Checa, e não esconde que craques como Cristiano Ronaldo têm tido impacto no seu jogo. "Tudo começa no treino, a olhar para os jogadores mais velhos, a aprender com eles. Treinar com estes jogadores todos os dias ajuda-me bastante, não apenas nos aspetos técnicos, mas também táticos. Quando estou em campo gosto de falar com eles, pedir-lhes conselhos, isso ajuda-me bastante."