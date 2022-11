Elanga reage às palavras de Ronaldo: «Os jovens do Man. United ouvem, mas consigo entender...»

O jovem sueco Anthony Elanga foi o primeiro jogador do Manchester United a reagir às polémicas palavras de Cristiano Ronaldo a Piers Morgan. Esta sexta-feira, à margem da concentração da seleção sueca em Girona (Espanha), o jogador de 20 anos assegurou que continua a admirar o português e deixou claro que entende aquilo que este disse sobre os jovens."É um dos maiores jogadores do Mundo, um modelo a seguir, uma influência. É normal que as pessoas falem disso", começou por dizer o jovem, numa declaração na qual assumiu que CR7 o ajudou e ajuda bastante. "Significa imenso para mim. Ajudou-me imenso, não apenas no relvado mas também fora dele. É uma inspiração, tanto para mim como para todos os jovens do United."Mas terá a opinião de Elanga mudado após a recente entrevista do português? "Não, nada disso. Porque quando estou com ele, ele não mudou. É o mesmo Cristiano Ronaldo para mim. Ajudou-me imenso. Mesmo com essa entrevista, foi bom para mim".E em relação em concreto ao que CR7 disse dos jovens, Elanga assume que não se sentiu 'atingido'. "O Cristiano falou dos jovens em geral. Nós somos uma nova geração. Estou 100% focado no que estou a fazer, mas consigo entender o que ele disse. Há muitos telemóveis, muita tecnologia. É muito fácil para os jovens jogadores distraírem-se e perderem o foco. Eu estou sempre focado no meu trabalho e no que faço. Os jovens do United ouvem, mas consigo entender o que ele diz", declarou o jovem sueco, citado pelo jornal 'Aftonbladet'.Ronaldo, recorde-se, apontou várias críticas à nova geração de jogadores, considerando que os jovens de hoje em dia simplesmente não querem saber do que lhes é dito . "Não digo que não respeitem os jogadores experientes. Vivem numa era diferente. A mentalidade não é a mesma. A diferença está na fome. Para eles chega tudo mais facilmente, eles não sofrem, não querem saber. Não é só no United, em todas as equipas. Não são os da mesma geração. Mas não podemos culpá-los. Faz parte da vida. Eles ouvem, mas entra por um ouvido e sai por outro. É pena porque tens os melhores exemplos à tua frente. Lembro-me quando tinha 18, 19 ou 20 anos e tentava aprender com os melhores: Nistelrooy, Ferdinand, Keane e Giggs."