Entrevista de Ronaldo continua a dar que falar: «Pobre cozinheiro. A massa não era biológica?»

Gabriel Agbonlahor, antigo avançado do Aston Villa, agora comentador na Radio TalkSPORT, não gostou da forma como Cristiano Ronaldo se referiu aos funcionários do Manchester United na entrevista que o português deu ao jornalista britânico, Piers Morgan.Ronaldo disse que pouco mudou desde a sua primeira passagem por Old Trafford, dando como exemplos o cozinheiro e o outros funcionários, que continuam a ser os mesmos, bem como as insfraestruturas, que poucas ou nenhumas alterações sofreram em 12 anos."O pobre do cozinheiro, que está lá há anos, que culpa pode ter?", questiona Agbonlahor, de 36 anos. "A massa não era orgânica? Os legumes não estavam cozidos? Estas pessoas que trabalham lá há anos pensam 'o que é que eu fiz? Que defeitos tenho?' A piscina do Manchester United não estava suficientemente quente? Tenho certeza que com um mês de salário o Ronaldo podia construir uma nova!", atirou.