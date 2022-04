Equipa "de férias" e Rashford "jogou como uma criança": Keane arrasa Man. United

Roy Keane, ex-jogador do Manchester United, teceu duras críticas aos jogadores dos red devils após a derrota com o Liverpool. "Dá para ver pelas exibições. Jogadores, treinador e staff... já estão de férias. Já desligaram. O Man. United vai jogar a Anfield e do que estão à espera? Não aparecem e perdem 4-0", atirou o antigo médio.Keane não poupou nas críticas a alguns jogadores. "Lingard entrou para salvar o Man. United? Ele devia ter saído há dois anos, não é bom suficiente para o United! Rashford jogou como uma criança no ataque. No último golo, Maguire a defender... não é aceitável. O United precisa de uma reconstrução, conseguir jogadores com qualidade e talentosos para competir. O United é 5.º ou 6.º na Premier League? Inacreditável", acrescentou.