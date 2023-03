Ten Hag irritado com goleada sofrida: «Não estivemos ao nosso nível, não fomos profissionais»

Erik ten Hag era naturalmente um técnico bastante agastado após a derrota do Manchester United perante o Liverpool, por 7-0 . Na ótica do holandês, tudo saiu mal aos red devils, numa declaração na qual não poupou nas palavras e disparou de forma decidida."Creio que jogamos uma primeira parte razoável, com um erro na organização mesmo em cima do intervalo. Na segunda não fomos nós mesmos. Não estivemos ao nosso nível, não jogamos como equipa. Não fomos profissionais. Sim [estou irritado]. Sem dúvidas. Estou surpreendido, porque vi nas últimas semanas e meses uma equipa a ser resiliente e com atitude ganhadora. Na segunda parte não tivemos nada disso. Não seguimos o plano e não fizemos a nossa missão", disse, sem rodeios, o técnico."Foi realmente pouco profissional. Mas já o vimos no passado, podemos dar a volta por cima. Depois do Brentford, do Manchester City. Mas este é certamente um percalço imenso e é inaceitável. Estou realmente desapontado e irritado. É um alerta, temos de ser fortes perante isto", finalizou.