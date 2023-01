Erik ten Hag: «Os golos que sofremos podiam ter sido evitados»

Erik ten Hag lamentou a derrota do Manchester United diante do Arsenal, por 3-2 , considerando na sua análise que os três golos sofridos na partida desta tarde, no Emirates, poderiam ter sido evitados."Foi um grande jogo, com muita intensidade e os adeptos foram os grandes vencedores. Duas equipas de topo, mas claro que estamos desiludidos por termos perdido o jogo numa fase tão tardia. Todos os golos que sofremos foram na sequência de erros e isso não pode acontecer. Na semana passada fomos tão duros nessas situações e hoje não. Os três golos que sofremos podiam ter sido evitados", começou por referir, à BBC Sport."Eles são bons com bola, mas nós somos bom em termos defensivos. Não houve muitas chances. Cometemos erros que não podíamos ter cometido. Este jogo foi decidido nos pequenos detalhes, mas também nos momentos de decisão. É difícil aceitar e temos de aprender com isto. Quero ganhar, isto não é suficiente. Queremos ser os primeiros, mas não o seremos se cometermos erros. Isso é claro e foi isso que lhes disse", acrescentou.