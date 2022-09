Erik ten Hag: «Os primeiros 10 minutos foram os melhores que tivemos esta temporada»

Erik ten Hag não podia estar de outra forma que não satisfeito pelo triunfo do Manchester United na receção ao Arsenal. Em declarações no final da partida, o treinador holandês dos red devils destacou o "espírito de equipa" que os seus jogadores demonstraram hoje frente "a uma equipa muito boa", enaltecendo a evolução que a equipa já teve desde o arranque da temporada.

"Estamos felizes e satisfeitos com a vitória, mas também pelo nosso desempenho contra uma equipa muito boa que também jogou muito bem hoje. O espírito desta equipa, conseguimos lidar com os contratempos e isso é muito positivo porque mostra realmente a mentalidade que temos e o quão evoluímos nesse sentido", começou por dizer, continuando: "Temos os protagonistas ideais e agora é tudo sobre cooperação, lidarmos com os contratempos e também evoluirmos. Temos de manter-nos calmos, manter a nossa compostura e jogar o nosso jogo. Podemos ver que o Arsenal está mais junto, têm mais rotinas, mas o nosso espírito de equipa deu-nos a vitória hoje."

Ainda há melhorias a fazer

"Ainda podemos fazer melhor as coisas, com pressão. Tínhamos um bom plano de jogo para hoje, mas com a entrada de Zinchenko eles conseguiram ter mais jogadores no meio-campo e ganhar superioridade ali. Mas conseguimos manter a compostura com a bola, não a deitamos fora sem razão. Quando fomos batidos na pressão, lutámos de volta e recuperámos e estivemos bem especialmente nas transições."

Antony e Rashford

"Estiveram bem os dois, foram uma ameaça contínua. Sei que a nossa frente é muito forte pois são criativos e têm velocidade. Foi a primeira vez que jogaram juntos e ver já este tipo de 'performance' foi ótimo de se ver."

A grande entrada da equipa

"Penso que os primeiros 10 minutos foram os melhores que tivemos esta temporada. Mas depois do golo anulado [a Martinelli, aos 12 minutos] não foi assim tanto. Mas hoje estivemos bem, com um bom espírito de equipa. Eles lutaram, recuperaram e conseguiram criar oportunidades mas nós marcámos grandes golos."

Os ataques do Arsenal e os elogios à defesa

"Não me preocuparam, eu sei que a nossa defesa pode lidar com esses momentos, mas eles também têm muita criatividade. Podíamos ter feito algumas coisas de outra forma, mas o Arsenal está há mais tempo a trabalhar junto. Quando tivemos, vamos melhorar a nossa forma de controlar o jogo. É preciso muito trabalho, mas há muito espaço para melhorarmos", concluiu.